بعد انفصالها.. نادين نجيم في ضيافة صاحبة السعادة

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الحلقة المقبلة في برنامجها صاحبة السعادة، الذي تقدمه من خلال شاشة DMC، الفنانة نادين نجيم نسيب التي تصدرت مؤشرات البحث عبر تريند جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

فسخ خطوبة الفنانة نادين نجيم نسيب

سبق، أعلنت نادين نسيب نجيم، عن فسخ خطوبتها من رجل الأعمال ناريك ناربيكيان، دون الكشف الأسباب، وذلك بعد علاقة حب دامت لأكثر من عام، وكتبت نادين عبر خاصية «الاستوري»، على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»: «يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسميًا! لا، أنا عزباء وممتنة».

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

وكان آخر أعمال نادين نجيم، هو مسلسل «2024»، الجزء الثاني من مسلسل «2020» الذي عرض قبل ثلاثة أعوام، والجزء الجديد مؤلف من 15 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نادين نجيم كل من محمد الأحمد، وكارمن لبس، ورفيق على أحمد، وآخرون.

وأيضا شاركت في مسلسل “وأخيرا” الذي تدور أحداثه حول البطلة نادين التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضيا مخيفا تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه، والمسلسل من بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم وغيرهما من النجوم، وهو من إخراج أسامة الناصر. وجمع المسلسل كلا من قصي ونادين للمرة الثالثة بعد مسلسلي “خمسة ونص” و”عشرين عشرين”، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر.

من هي الفنانة نادين نجيم نسيب

ولدت الفنانة نادين نسيب نجيم 7 فبراير 1984)، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها، ولدت في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى وادي البقاع وتحديدًا صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.