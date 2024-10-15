المتحدة تعلن عن تعاقدها مع محمد سلام لمسلسل «كارثة طبيعية»

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق أحدث أعمالها الدرامية "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام بالتعاون مع منصة WATCH IT.

المتحدة تعلن عن تعاقدها مع محمد سلام

وكتبت المتحدة: "إطلاق أحدث أعمالنا الدرامية "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام بالتعاون مع منصة WATCH IT ومن تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد، ترقبوا المزيد من التفاصيل قريبًا!".

تفاصيل مسلسل «كارثة طبيعية»

ومن المقرر ان الفنان محمد سلام الفترة المقبلة تصوير أولى بطولاته المطلقة فى مسلسل «كارثة طبيعية» والمسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض، مؤلف مسلسل «بالطو»، وإخراج حسام حامد.

watch it تعلن عن مسلسل «كارثة طبيعية»

سبق، ونشرت الصفحة الرسمية لـ watch it، صورة "كلاكيت" المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، "كارثة طبيعية، من إنتاجات WATCH IT الأصلية.. قريبًا وحصريا، شاركونا توقعاتكم لقصة المسلسل؟"، دون الكشف أي تفاصيل أخرى.

اخر اعمال محمد سلام

وكان اخر اعمال محمد سلام هو مسلسل "الكبير أوى 8"، الذي عرض في شهر رمضان المقبل 2024، والعمل بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.