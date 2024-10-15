انت الأن تتابع خبر رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة في برشلونة وتتصدر الترند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة المصرية رانيا يوسف في أحدث ظهور لها خلال عطلتها في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث شاركت جمهورها صورًا من جولتها السياحية التي جعلتها تتصدر الترند. عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، استعرضت رانيا إطلالتها الكاجوال المريحة، والتي شملت فستانًا قصيرًا باللون الرمادي بتصميم عصري وجريء، مع قبعة بيج وحقيبة بنفس اللون، بينما اختارت حذاءً أبيض لإكمال المظهر.



رانيا، التي اختارت عدم ارتداء مجوهرات خلال جولتها النهارية، تركت شعرها منسدلاً تحت القبعة مع مكياج خفيف يناسب أجواء اليوم. كما شاركت جمهورها صورًا أخرى بفستان أسود يشبه حورية البحر، مما أضفى جاذبية على إطلالتها.



وفي تعليق لها على الصور، أعربت رانيا عن حبها واستمتاعها بالسفر إلى برشلونة، معتبرةً أنه يوم جيد. بينما تواصل العمل على تصوير مسلسلها "روج أسود"، الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم "أوراق التاروت".



تعتبر رانيا يوسف من أبرز النجمات في الساحة الفنية، وتستمر في جذب الأنظار بإطلالاتها الجريئة والمميزة .