رغم وفاته.. محمود ياسين يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث وذلك بعدما صادف أمس الإثنين الموافق 14 أكتوبر، ذكرى وفاته الرابعة، حيث رحل عن عالمنا في مثل ذلك اليوم من عام 2020، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية الناجحة.

محمود ياسين

نشأة محمود ياسين

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد في شمال مصر، كان أبوه موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلّا ملك لشركة القناة، فلما قامت ثورة يوليو وصدرت قرارات التأميم لهيئة قناة السويس في 1956 آلت ملكيتها إلى الشعب.



وبعد انتهاء دراسته الثانوية رحل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.

ومن أبرز أعماله في السينما

شارك "ياسين" في العديد من الاعمال السينمائية، وكان من أبرزها: فيلم الحرافيش، جدو حبيبي، الوهم، مع سبق الإصرار، الرجل الذي فقد ظله، الجلسة السرية، الباطنية، أنف وثلاث عيون، شئ من الخوف، الشيطان امرأة، حب وكبرياء، نحن لانزرع الشوك، الجزيرة، أين عقلي، الرصاصة لاتزال في جيبي، وغيرها من الاعمال.

ومن أبرز أعماله في الدراما

وشارك أيضا في العديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرز تلك الأعمال:مسلسل مام في القسم، التوبة، بابا في تانية رابع، حديقة الشر، سوق العصر، رياح الشوق ، أبو حنيفة النعمان، أقوى من الطوفان، أخو البنات، ضد التيار، غدا تتفتح الزهور، خلف الأبواب المغلقة، العصيان، وغيرها من الأعمال.