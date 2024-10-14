حداد.. إسعاد يونس تقف في بداية حلقتها مع أبطال مسلسل تيتا زوزو على أرواح المنتجين الأربعة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة إسعاد يونس في بداية حلقة أسرة تيتا زوزو ببرنامج صاحبة السعادة على الوقوف حداد على أرواح المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال الذين فارقوا عالمنا منذ فترة.

وتحدثت إسعاد يونس عن تفاصيل مسلسل "تيتا زوزو" مشيرة إلى أنهم ظلوا يعملوا به ما يقرب من 3 شهور من بينهم 3 أسابيع يوميًا، وتركت الكاميرا مع كل فنان ليعرف عن نفسه ثم اختتمت بالحديث عن المنتجين الأربعة الراحلين ثم طلبت من أسرة تيتا زوزو أن يقفوا حداد على أرواح المنتجين قبل بدء الحلقة.

تفاصيل تيتا زوزو



تدور قصة وأحداث مسلسل تيتا زوزو حول الدكتورة إعتزاز والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس وهى جدة لديها العديد من الأحفاد وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم.

فريق عمل تيتا زوزو

ويشارك في مسلسل تيتا زوزو نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، بسمة داوود، وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج شيرين عادل.

آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس



وكان آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس فيلم “عصابة عظيمة” الذي شارك فى بطولته كل من كريم عفيفى وفرح الزاهد ورنا رئيس وعنبة ومحمد محمود وتأليف هاجر الإبيارى وإخراج وائل إحسان، ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.