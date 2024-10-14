احلى عيد ميلاد ميلاد.. تعلق شيرين عبد الوهاب على فيديو احتفل الوسط الفني بها

القاهرة - محمد ابراهيم -



نشرت شيرين عبدالوهاب من خلال حسابها على إنستجرام فيديو مجمع لعدد من نجوم الوسط الفني الذين يقومون بتهنئتها بمناسبه يوم ميلادها لترد عليهم.

وجاء تعليق شيرين كالتالي:"أحلي عيد ميلاد ليا بجد شكرا، لكل النجوم اللى فرحوني بتهنئة بعيد ميلادى شكرا ليكم من القلب ربنا ميحرمنيش منكم يا رب"، وظهر بالفيديو عدد من النجوم منهم محمد نور، وائل جسار، توما، تامر حسين، محمود الليثي، عزيز الشافعي وغيرهم.



حفل قادم لـ شيرين عبد الوهاب



ومن ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلا غنائيا ضخما، والتي من المقرر إقامتها قريبا، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت الشركة المنظمة بطرح حملة الترويج عن الحفلة، ونشرت مقطع فيديو للفنانة، معلنة عن إحيائها حفلًا ضخمًا يُعتبر الأكبر في دبي، وستكشف عن باقي تفاصيل الحفل خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المقرر أن تقدم شيرين مجموعة من أغانيها المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: “آه يا ليل، الوتر الحساس، علي بالي، كلي ملكك، كلام عينية، كدابين، حبه جنة، جرح تاني".



آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية "عودتني الدنيا "، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسي،تسجيل، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت، جيتار وهارموني أحمد حسين، باص جيتار أحمد رجب، بيركشن ضياء بدر، إدارة انتاج رامز سليمان، تم التسجيل في استوديو TRS.

كلمات أغنية عودتني الدنيا



عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني

وأما جيت لحياتي قولت الفرحة جاتلي

والسعادة خلاص معايا وقربت لي

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

يوم ما جيت وناديت عليا قولت

قدري شايلي حاجة وبيفاجئني

شوفت أجمل دنيا جاية

والنهارده بجد راح اللي مضايقني

لما جيت أنا شوفت نفسي في بكرة أجمل

يا أخيرا عندي حلم خلاص هيكمل

بس برده بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برده زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإن لما أحب حاجة أوام تسيبني

أي لحظة فرح تِقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني.