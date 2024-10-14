تامر هجرس: نفسي أعمل أدوار دينية و"شوجر دادي" به رسالة معينة للبعض

القاهرة - محمد ابراهيم -

قال الفنان تامر هجرس، أنه تخلص من عادة سيئة وحاول جاهدًا على أن تغادر حياته وهي العصبية وأيضًا صفة الغيرة بشكل كبير كونه شخص غيور للغاية، وتلك الصفة أنشأت من الأنا وهي صفة خطيرة في الشخص وخاصة في الوسط الفني.

وتابع تامر هجرس، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"بحب أسمع القرآن الكريم وأنا في الجيم بسمع أية معينة تريحني أو أدعية والأغاني بتقع مني وفي نفس الوقت بسهر وبخرج وأحيانًا بسمع أغاني لـ تامر حسني وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب ومحمد رمضان أغاني معينة ومحمود العسيلي وأنغام وأم كلثوم والقرآن بحب أسمعه بصوت ناصر القطامي والشيخ مشاري راشد".



وأشار "هجرس"، إلى أن البعض يعتقد بأنه شخص "رخم" وبعد ذلك يصبح لذيذ في التعامل، كما أن لو الشخص تعامل معه أكثر من مرة سوف يأخذ عنه طابع مختلف ويفضل صداقته، معقبًا "لو في حد تعامل معايا أكتر من مرة هيعرفني أكتر ويحبني".

تامر هجرس: عاوز اقدم شخصية تاريخية ودينية



وأردف تامر هجرس، أنه يتمنى تقديم شخصيات تاريخية ودينية في أعماله الفنية، وأهم شي في حياته هو فيلم "جوازة توكسيك" أو "شوجر دادي" هما فيلمان كوميديان وأراد أن يوصل رسالة معينة إيجابية للبعض من خلالهما.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



