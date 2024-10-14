نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع أو الإيجار!.. تامر فرج يروج عن ذاته بسبب قلة أعماله الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيطر تامر فرج بحالة من إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ليتصدر التريند بمنشور له قرر فيه بيع نفسه بسبب قلة أعماله الفنية وهو الأمر الذي أصبح مزعج لعدد من الممثلين خلال الفترة الحالية.



بالسخرية.. تامر فرج يعرض مواصفاته كفنان بسبب قلة أعماله الفنية

ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتين مختلفتين له معلقًا:"دواعي الفضا.. ابيع نفسي، فرصة للمنتجين والمخرجين للبيع أو للايجار ممثل محترف يصلح لجميع الاغراض كوميدی / تراجیدی / اجتماعی / اغراء / خیال علمی وسیم مجتهد شوجر دادى يمثل بثلاث لغات كواليس فابريقه للمعاينه والاستعلام المخابره مع ادمن الصفحة".

وليست المرة الأولى لتامر فرج في التحدث حول قله أعماله منذ يوم فسبق وقال من قبل معلقًا:"لا تنسونى فى دعائكم ومسلسلاتكم ولوكيشناتكم وترشيحاتكم، ودي رسالة لصناع الأعمال الدرامية، مش معنى إن أخويا المخرج وائل فرج بيخرج مسلسل يبقى انا بالضروره بشتغل فيه... صحيح إن المواقع كاتبة إنه إخراجي مش إخراجه بس فى الحقيقة هو اللى بيقبض.. أنا ممثل وحاليًا فاضى لذا وجب التنويه".



آخر أعمال تامر فرج



مسلسل بقينا أتنين كان آخر أعمال الفنان تامر فرج، وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف إلى جانب عدد من نجوم الفن، وتم عرضه خلال مارثون رمضان 2024، وحقق نجاح كبير.

وشارك رانيا البطولة كل من: شريف منير، وإدوارد، وميمي جمال، ويوسف عثمان، ونانسي هلال، وتامر فرج، وطارق عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، وعمر طلعت زكريا، وياسر الطوبجي، وعزت زين، وعزة لبيب، والفنان الراحل طارق عبد العزيز، وأخرين من الفنانين، والمسلسل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.