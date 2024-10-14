باكيًا على الهواء ..أول ظهور إعلامي لـ إسماعيل فرغلي بعد وفاة زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم - انهار الفنان إسماعيل فرغلي باكيا، في أول ظهور إعلامي له بعد وفاة زوجته منذ أسبوع، بعدما تذكر العديد من المواقف التي جمعتهما.

وتحدث الفنان إسماعيل فرغلي خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي، على قناة «CBC» ويذاع يوميًا من الثالثة عصرًا، عن آخر لحظات حياتها وقال إنها تحملت آلام صعبة لم يتحملها أحد وكانت رغم الألم لا تظهر ما بها لافتًا إلى أنها في أوقات كثيرة كانت تتخلى عن تناول الدواء حتى لا تؤثر على ميزانية الأسرة وهو السبب الوحيد الذي كان يدفعه للشجار معهضا.

وأضاف :"دي كانت رزق ربنا ادهولي، بقالنا 27 سنة مع بعض، البيت فيه فلوس أو مفهوش، كان فيه رضا، وهي كانت راضية وعايشة على الحلوة والمرة ومستحيل كانت تطلب حاجه مني، ومكنتش بتطلب مني علبة دواء رغم مرضها، علشان متكلفنيش، وتقاسمت معايا علبة كشري واحدة لما كنت بمر بأزمة مالية".

وكشف عن لحظة دفنها قائلًا :"لما دفناها كنت بقول لولادي، هي مش محتاجة حاجة، هي عملت خير كتير وقرأت قرآن، وكانت حافظة كلام ربنا ، وبنتي رفضت فرص عمل كتير وقعدت تحت رجليها علشان تخدمها لكن الموت اخدها مننا بسرعة".



واختتم حديثه:"هي في مكانه أحسن كتير، وأنا مطمئن عليها".



آخر أعمال إسماعيل فرغلي

يذكر أن آخر أعمال إسماعيل فرغلي مسلسل عمر أفندي ، ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

أحداث مسلسل عمر أفندي





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.