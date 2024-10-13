نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من برشلونة.. رانيا يوسف تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة رانيا يوسف الانظار من أحدث ظهور لها في مدينة برشلونة، وذلك من خلال صور عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.

أحدث ظهور لـ رانيا يوسف

نشرت رانيا يوسف، صورة جديدة لها خلال وجودها بمدينة برشلونة في إسبانيا، وظهرت مرتديه فستانا جريئا وكتبت تعليقا على الصورة:"أي يوم هو جيد في برشلونة".

أحدث أعمال رانيا يوسف

ومن ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف في مسلسل بعنوان فوبيا من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولة العمل سوسن بدر ونرمين الفقي، بالإضافة إلى نانسي محمد مختار ابنتها وذلك في أولى تجاربها في مجال التمثيل.

وأيضا تشارك في مسلسل جريمة منتصف الليل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ملك قورة، وميار الغيطي، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

كما انتهت رانيا من تصوير فيلم ورد ريحان مع أحمد الفيشاوي، وهو من نوعية أعمال السيكودراما، ويضم عمرو عبدالعزيز، وأسما سليمان، وغيرهم، والعمل قصة نورا محمد ومحمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، ومن إخراج محمد نبيل، وسيتم تحديد موعد عرضه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر عرض فيلم التاروت بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

آخر أعمال رانيا يوسف

وكان آخر أعمال رانيا يوسف أغنية جديدة بعنوان "ليك"، في أولي أعمالها الغنائية، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والمنصات الرقمية، وجاءت كلماتها:" لو أقولك إحساسي وأنا جنبك، والفرحة اللي أنا فيها بسببك، هتلاقي قلبك منك واخدك ليا علشان تبقى في حضني، أنا عيني على حبك شاهدة، مابستكفاش فيك مشاهدة، ولا بنام يا حبيبي ولا بهدى، إلا لما عينيك بتاخدني، بسرح في كل التفاصيل فيك، خليك هنا يا حبيبي خليك، أنا كنت قبلك عايشة ازاي، وكنت فين قبل أما الاقيك، حبيبي ما صدقت لاقيتك، حبيت الدنيا وحبيتك، حضني هيبقى حبيبي ده بيتك، وأنت معايا في عالم تاني، مش عارفة امبارح من بكرة، أنا بستغرب حتى الفكرة، باب قلبي أنت كسرت الأوكرة، شوفتك اتثبت مكاني".