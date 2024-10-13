في احتفاء وزارة الثقافة باليوم العالمي للعمارة: سطوحي يكرم ”صفي الدين” ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - في اطار احتفاء وزارة الثقافة باليوم العالمي للعمارة.. أقام قطاع صندوق التنمية الثقافية إحتفالية مساء أمس (الجمعة) ببيت المعمار المصري بمشاركة نقابة المهندسين.

حيث أعلن المعماري "حمدي السطوحي" مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية عن تشكيل لجنة إدارة مؤقته لبيت المعمار تتكون من د. محمد عبد الباقي ابراهيم، د. ياسر السيد و د. زينب فيصل.

كما كرم "السطوحي" المعماري القدير عصام صفي الدين مؤسس بيت المعماري المصري التابع للصندوق، معرباً عن تقديره الكامل لمبادرته في تأسيس مقر يضم كل أطياف العمارة المصرية .. كما تم أيضا تكريم ا.د. هبة صفي الدين أول مديرة للبيت والتي قدمت كل الجهد في تطوير خططه ومشروعاته.

ثم أعلن د. ياسر السيد عن تدشين مسابقة لشباب المعماريين برعاية صندوق التنمية الثقافية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من بيت المعمار المصري وتطويره بما يتماشى مع التطورات الحديثة.

وفي كلمته، هنأ رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية جميع المعماريين والمهتمين بالعمارة في عيدهم داخل البيت الكبير ، وقدم عرض بعنوان: (اليوم العالمي للعمارة.. لماذا؟) ناقش فيها سبل الحاجة إلى تضافر جهود المعماريين في تطوير المجتمعات العمرانية بشكل تشاركي.

ثم قدم د. محمد عبد الباقي ابراهيم فكرة عن الرؤية الجديدة للجنة إدارة بيت المعمار وخطتهم المستقبلية في المرحلة القادمة.

بعد ذلك بدأت الكلمات .. فقدم د. احمد الزيات رئيس مجلس شعبة العمارة، كلمة بعنوان: (انعكاس الشعار على المجال المهني)، تلاه كلمة د. زينب فيصل حول (انعكاس الشعار على المجال المعماري)، ثم د. منة الله الحسيني وبحث بعنوان ( وجهان لعملة واحدة .. الاستوديو المعماري كوسيلة لتمكين الأجيال القادمة) ..

كما تناول المعماري طاهر عبد الغني موضوع (المشهد العمراني الحالي .. وماذا عن المرونة الاجتماعية الرقمية) ..واختتمت الاحتفالية بكلمة المعماري محمد زكي حول ( الناس والأماكن : قوة الابداع التشاركية)