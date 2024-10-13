وزارة الثقافة تواصل مسيرة الإبداع في الليلة الثانية من مهرجان ومؤتمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - نجوم الأوبرا يتألقون في ليلة كوكب الشرق والعندليب بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية

وعد البحري و همام إبراهيم يبهران جمهور المهرجان في الاسكندرية

نزهة النفوس في معهد الموسيقي العربية و ياسر معوض يتألق في الجمهورية

تتواصل ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في نسخته ال٣٢ الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغرحيث أقيم مساء السبت ١٢ اكتوبر ٥ حفلات بالقاهرة والإسكندرية بدأت في السابعة مساء بالساحة الخارجية لدار الأوبرا بالقاهرة حيث استقبل شباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف المدير الفني الدكتور سامح صابر رواد الأوبرا والمهرجان بالأغاني الطربية بعدها انتقلت الفعاليات إلي مسرح النافورة ،

وفيها أبدع نجوم فرق الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر في تقديم روائع ام كلثوم وعبد الحليم حافظ عامر ،تضمن الفاصل الأول باقة من اجمل اغاني كوكب الشرق أم كلثوم، منها الف ليلة وليلة ، انت عمرى ، وامل حياتى أداء" الفنانين رحاب عمر، اسماء كمال ورحاب مطاوع، أما الفاصل الثاني تضمن مختارات من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، منها خايف مره احب ، بلاش عتاب ، خسارة ، مداح القمر ،أول مرة تحب يا قلبي ،کامل الأوصاف،على قد الشوق، جبار،على حسب وداد قلبی ،موعود، قارنة الفنجان أداء الفنانين محمد حسن وأحمد عفت.

وبالتزامن وعلي مسرح معهد الموسيقى العربية قدمت الفنانة نانسى منير تجربة فنية بعنوان "نزهة النفوس" فى رحلة موسيقية عادت بنا إلى عشرينات القرن الماضى مع ملكة الطرب السيدة منيره المهدية والتى لمع اسمها فى غناء الطقطوقة و المواويل، بمشاركة " صالح افندى عبد الحى ، السيدة فاطمة سرى، عبد اللطيف افندى البنا ،السيدة حياة صبرى والشيخ سيد درويش " .

وعلى مسرح الجمهورية استعاد عشاق الزمن الجميل ذكرياتهم مع فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء، بقيادة الدكتور ياسر معوض و أمتعت الفرقة الحاضرين بمجموعة من روائع الأغاني الخالدة منها "سيرة الحب ، دارت الأيام ، حب إيه ، ألف ليلة ، بعيد عنك ، الهوا غلاب ، ماتصبرنيش ، غنى لى شوي شوي ، انا فى أنتظارك ، أنساك ، حيرت قلبى معاك ، اما براوة ، عيون القلب ، الحب اللى كان ، أنا قلبى ليك ميال ، عنابى ، كوكتيل منديل الحلو ، قولولو الحقيقة ، الهوا هوايا ، جانا الهوا ، سواح ، اول مرة تحب يا قلبى ، قولى عملك ايه ، مبيسألش عليا أبداً ، ودع هواك ، غريب الدار ، على الحلوة والمُرة ، أمجاد يا عرب ، كوكتيل بلدى يا بلدى و يا حبيبتى يا مصر"

أما في أوبرا الإسكندرية، تألقت الفنانةالسورية وعد البحري والفنان العراقي همام إبراهيم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي ،وقبلهما نسج صوليست القانون الفنان جمال عبد المنعم بأنامله لوحة موسيقية تأسر القلوب لموسيقى النهر الخالد لمحمد عبد الوهاب وابدع فنانى الأوبرا فى تقديم أعمال طربية متنوعة تغنى خلالها الفنان أحمد صبرى ب "الناس المغرمين، حلف القمر " والفنان احمد الوزيرى ب " قلب القاسي،فين قلبى " ، والفنانة رضوى سعيد ب" لما راح الصبر منه ونهاد فتحى ب " القريب منك بعيد.

وفي إطار الفعاليات المصاحبة للمهرجان، شهد المسرح الصغير افتتاح أولى جلسات المؤتمر العلمي المصاحب، حيث استعرض كبار الباحثين في مجال الموسيقى العربية من مختلف أنحاء العالم محور الجلسات "الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية"