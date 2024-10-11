فن ومشاهير

15 نوفمبر.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يجتمعان في حفل خيري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 نوفمبر.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يجتمعان في حفل خيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 15 نوفمبر.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يجتمعان في حفل خيري

مدحت صالح وريهام
مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

يستعد كلًا من الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا وهو حفل خيري تقوم بتنظمه مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بالحفل.

97ce4c33f2.jpg
الفنان مدحت صالح
294efabd99.jpg
الفنانة ريهام عبد الحكيم 


موعد ومكان حفل ريهام عبد الحكيم ومدحت صالح

من المقرر أن يقام الحفل في يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر المقبل لهذا العام الحالي، ويقام الحفل في الحديقة الملكية بقصر القبة الرئاسي، ويقدم مدحت صالح وريهام حجاج باقة مميزة من ألمع الأغاني التي تتنوع ما بين القديم والحديث والتي أحبها الجمهور وتفاعل معها من جمهور مدحت صالح وريهام عبد الحكيم.

 

التبرع بأرباح الحفل للأسر الأولى بالرعاية في المحافظات

قرر القائمين على حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، إذ تقدم المؤسسة الدعمة لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

 

مدحت صالح يحيي حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية 

 يحيي الفنان مدحت صالح حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور خالد داغر مدير المهرجان.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا