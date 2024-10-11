أحمد جودة - القاهرة - 15 نوفمبر.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يجتمعان في حفل خيري

يستعد كلًا من الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا وهو حفل خيري تقوم بتنظمه مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بالحفل.

الفنان مدحت صالح

الفنانة ريهام عبد الحكيم



موعد ومكان حفل ريهام عبد الحكيم ومدحت صالح

من المقرر أن يقام الحفل في يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر المقبل لهذا العام الحالي، ويقام الحفل في الحديقة الملكية بقصر القبة الرئاسي، ويقدم مدحت صالح وريهام حجاج باقة مميزة من ألمع الأغاني التي تتنوع ما بين القديم والحديث والتي أحبها الجمهور وتفاعل معها من جمهور مدحت صالح وريهام عبد الحكيم.

التبرع بأرباح الحفل للأسر الأولى بالرعاية في المحافظات

قرر القائمين على حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، إذ تقدم المؤسسة الدعمة لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

مدحت صالح يحيي حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية

يحيي الفنان مدحت صالح حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور خالد داغر مدير المهرجان.