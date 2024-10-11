نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود زهران لـ دوت الخليج الفني: اخترت أحمد حاتم لفيلم عاشق قبل الكتابة..وأتمنى عدم تصنيفي لنوع سينمائي معين (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحداث فيلم عاشق من وحي الخيال ولكن مبنية على شخصيات من رحلة العمر.

بدأت الكتابة وأنا عارف إن أحمد حاتم هو الأنسب لشخصية مالك بـ عاشق.

اتمنى لا يكون لدي تصنيف تابع لنوع فيلم معين.

موقف تأليف حاليًا ومهتم بالإخراج.

تجربة التأليف الدرامي مكنتش ممتعة بالنسبالي لأن شغفي كبير بصناعة الفيلم.

ميعاد عرض 220 يوم لم يحدد بعد.



بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج في العديد من الأعمال التي حققت نجاح كبير جدًا منها هى فوضى وحين مسيرة، ثم بدأ يتجه بعد ذلك إلى التأليف ليضع لمساته وأفكاره في أعمال سينمائة أشاد بها الجمهور ومن آخر أعمال البارزة في السينما فيلم "عاشق" لـ أحمد حاتم.



وحاور دوت الخليج الفني المؤلف محمود زهران ليكشف لنا طبيعة أحداث فيلم عاشق وتفاصيل أول تأليف درامي له.

وإليكم نص الحوار:

في البداية من اين اتت فكرة فيلم عاشق ؟

فكرة الفيلم عادة المؤلف لا يعرف من أين تأتي، فهى بتكون حاجات جوانا لا نعرف مصدر لها ولا تاريخ حكاية، لكن تقفز في دماغك فجاة.



الفيلم بيناقش العشق والأنتقام والأدمان فهل الأحداث من الواقع؟



الأحداث من وحي الخيال بس مبنية من خلال مشاهدات لشخصيات عديدة مرت علينا في رحلة العمر، المدمن والخاين والعشاق والمنتقم والمجنون والضحية.



هل تدخلت في ترشيح الممثلين للأدوار ؟ أو كان هناك ممثل تراه الأنسب في دور ما ؟

الفيلم في الأساس كان فكرة لدي قمت بحكيها لأحمد حاتم وتحمسلها، ثم خدنا الفكرة وذهبنا لـ أحمد السبكي وهو بيثق فينا جدًا الحمدلله وبدأت في الكتابة وأنا عارف إن حاتم هو مالك "شخصية أحمد حاتم في الفيلم ".

بما أن أعمالك بيغلب عليها طابع الحب..فلو هتقدم لون جديد ماذا سيكون ؟



أحب أقدم كل أنواع الفيلم، رومانسي، أكشن، كوميدي، كل لون وله سحره ومتعته أثناء الكتابة واتمني أن لا يكون لدي تصنيف تابع لنوع معين.



هل يوجد فنان توعد التعاون معه وتأليف عمل له ؟



في الفترة الحالية أنا موقف تأليف ومهتم أكتر بالإخراج.



حدثنا عن فكرة تأليف أول عمل درامي لأول مرة من خلال 220 يوم؟



التأليف الدرامي أسهل بكتير من تأليف فيلم سينمائي والتجربة مكنتش ممتعة بالنسبالي كفاية ككاتب لأني عندي شغف كبير بصناعة الفيلم أكثر مما أشعر به من شغف تجاه صناعة الدراما التلفزيونية.



تم تأجيل مسلسل 220 وخروجه من سباق رمضان 2024 فهل سيتم عرض الموسم القادم أم خارجه ؟

ميعاد عرض 220 يوم ده قرار المنتج انور الصباح مع إدارة Mbc ولم يحدد بعد ميعاد العرض.