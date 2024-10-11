نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسان العربي يوجه رسالة لـ كريم الحسيني "كلنا في نفس معاناتك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان حسان العربي، عن اعتزال الفنان كريم الحسيني من الوسط الفني بسبب قلة الأعمال التي تُعرض عليه، ووجه رسالة له، خلال لقائه في برنامج “خطوة عزيزة”.

وجه حسان العربي في لقائه مع بثينة رشوان، المعروض عبر شاشة قناة "ten"، رسالة لـ كريم: “إحنا اشتغلنا زقاق المدق، وكان عندنا حالة حلوة أوي وكنّا بنروح المسرح فرحانين، والجمهور يقابلنا ويفرحنا”.

وأردف حسان العربي: “وفكرة الاعتزال مش سليمة، ومش كريم لوحده اللي مش لاقي نفسه لأن فيه ناس كتير، وفيه حاجات تانية لما كريم بيفكر يمثل في مسلسل عشان يتشهر أكتر من المسرح، لكن المسرح مش كل الناس بتشوفه، لأن ليه جمهوره”.

وتابع: “أنا أرى أن كريم ممثل رائع، وأنا لا أحب أن أقول اعتزل الفن، لأني أحب الفن وأعشق التمثيل، وأريد أن أظل أعمل، وهناك الكثير من العقبات أمامي، ولكن لا أستطيع أن أقول أعتزل التمثيل”.

واختتم حسان العربي حديثه قائلًا: “وممكن وأنا في أي لحظة يجيلي دور، وزمان لما كنت بمثل، كان بيجيلي أدوار من المسرح، وأنا أريد أن أقول لكريم اشتغل وكلنا في نفس معاناتك”.