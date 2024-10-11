ملوخية هدى المفتي تنقذ مطعم الحبايب من البلطجية

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت شخصية هدى المفتي في إنقاذ العاملين في مطعم الحبايب من البلطجية، بعدما اعتمدت على وصفات جدتها وديدة في صنع طبق ملوخية فريد نجح في تحويل الأجواء المتوترة في الحلقة الرابعة من مسلسل مطعم الحبايب.



دور هدى المفتي في مسلسل مطعم الحبايب

في تطور واضح لشخصية وديدة من الفتاة المدللة المهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي إلى شخصية جادة، نجحت وديدة في إنقاذ زملائها في المطعم بعدما اقتحمه البلطجية للانتقام لأخت زعيمهم، بفضل وصفة جدتها لصنع طبق ملوخية استطاع كسب قلب البلطجية وتحويل الوضع من التهديد إلى عشاء جماعي مليئ بالمحبة والسعادة.



أبطال مسلسل مطعم الحبايب



مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب



وتدور الأحداث حول الشيف "أبو المجد" الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ "أبو المجد" في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ "صبحي" شاب يعمل على عربة "كبدة"، في البداية يرفض "صبحي" العمل في مطعم "أبو المجد" لأنه كان سيفتتح مطعمه، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في "مطعم الحبايب" ويكون فريق عمل خاص.



أما "ديدي" هي ابنة "أبو المجد" وهي "خبيرة تذوق" بعدما تشارك في مسابقة "طبخ" وتتسبب في إصابة لجنة التحكيم بالتسمم، تضطر للعمل في مطعم والدها وتكتشف سرا كبيرا.