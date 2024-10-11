هكذا هنأت آيتن عامر عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة أيتن عامر،على معايدة الفنان عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده من خلال مشاركتها بصورة تجمعهما عبرحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:"عيد ميلاد سعيد".







ويحتفل اليوم الفنان عمرو دياب بعيد ميلاد الـ 63، وسط رحلة نجاح غنائية وأسطورية يشهد بها الجمهور والنقاد داخل وخارج الوطن العربي.

وقضى الهضبة عمرو دياب معظم سنوات حياته في الغناء والألحان، بدأت رحلته منذ نشأته في بور سعيد ومنها إلى الشرقية حتى وصل إلى أكاديمية الفنون وحصل على البكالوريوس في الموسيقى العربية.



آخر أعمال آيتن عامر

والجدير بالذكر آخر أعمال آيتن عامر فيلم عنب، والذي حاز على إعجاب الجمهور.