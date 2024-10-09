أشرف عبد الباقي يهنئ الفنان علاء مرسي بزواج ابنته

أحمد جودة - القاهرة - أشرف عبد الباقي يهنئ الفنان علاء مرسي بزواج إبنته

حرص الفنان أشرف عبد الباقي على تقديم تهنئة للفنان علاء مرسي بمناسبة زواج إبنته مريم والتي كان حفل زفافها في الأيام القليلة الماضيه، وقد شهد حفل الزفاف حضور نخبة مميزة من النجوم مثل تامر حسني وأحمد السقا وآخرين.

الفنان علاء مرسي وإبنته



منشور الفنان أشرف عبد الباقي على حسابه على إنستجرام



ونشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو وهو يحتضن الفنان علاء مرسي من داخل حفل زفاف إبنته، وكتب من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

ألف مبروك يا علاء يا مرسي وعقبالك قصدي عقبال محمد".

آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان أشرف عبد الباقي هو مسلسل بعنوان "جولة أخيرة" والذي قدم من خلاله شخصية "تامبي" وقد تم عرض العمل في شهر يناير لهذا العام الحالي 2024، ومسلسل جولة أخيرة من المسلسلات الدرامية ذات الطابع الإجتماعي والذي تدور أحداثه في إطار مميز من الإثارة والتشويق.



طاقم عمل مسلسل جولة أخيرة

شارك في بطولة مسلسل جولة أخيرة كوكبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، أسماء ابو اليزيد، رشدي الشامي، حنان سليمان، سحر رامي، علي صبحي، صفاء الطوخي، وآخرين من النجوم المتميزين، وهو من تأليف أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي.