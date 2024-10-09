نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئة وملفتة.. آية سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة آية سليم، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها بإطلالة جريئة لفتت أنظار جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أحدث ظهور للفنانة آية سليم

و ظهرت آية، وهي ترتدي فستان صاق قصير باللون الرومادي، ومن الناحية الجمالية وضعت لمسات بسيطة من الميكب، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة حيث نالت إعجاب وتفاعل الكثير من جمهورها.

أحدث إطلالة للنجمة آية سليم



سيرة الفنانة آية سليم

يذكر أن آية قد شاركت في العديد من المسلسلات، منها: "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول 2016 والثاني 2017، "ريّح المدام"، و"هربانة منها"، و"الحرباية" 2017، "قمر هادي"، و"البرنسيسة بيسة"، و"الآنسة فرح" الجزء الأول 2019، "ونحب تاني ليه"، "حكايات بنات"، و"البرنس" 2020.



آخر أعمال الفنانة آية سليم

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال آية سليم، هو مسلسل "و بينا ميعاد الجزء الثاني" حيث تدور أحداثه (حسن) و(نادية) التي تتوُج علاقتهما بالزواج، وتتواصل رحلة التحديات التي يخوضانها مع أولادهما، حيث أن لكل منهم شخصية مستقلة وطموحات كبيرة يسعى لتحقيقها في إطار درامي تشويقي ستدور الحلقات.

عائلة مسلسل “و بينا ميعاد”

أبطال مسلسل "و بينا ميعاد"

بعد المسلسل من بطولة النجمة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، دنيا جمعة، هاجر الشرنوبي، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، تسنيم هاني، كنزي رماح، أميرة أديب، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج: هاني كمال.