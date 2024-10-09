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حسن الرداد في أحدث ظهور: "إفعل ما تريد".. والجمهور يعلق: 'كينج الشغلانة'

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد في أحدث ظهور: "إفعل ما تريد".. والجمهور يعلق: 'كينج الشغلانة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان حسن الرداد صورة غامضة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.  

 

منشور الفنان حسن الرداد عبر حساب الرسمي على موقع إنستجرام 

نشر الفنان حسن الرداد صورة له بالأبيض  والأسود، وعلق عليها من خلال خاصية الكابشن قائلًا:
"إفعل ما تريد".

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منشور الفنان حسن الرداد عبر حسابه على إنستجرام 

تعليقات الجمهور 

وإنهالت عليه التعليقات من جمهوره، وإليكم أبرز التعليقات/

"الصورة عبارة عن كاريزما أحسن وأفضل ممثل"

"كينج الشغلانة"

"أيوة يا حسن يا جامد ايه الصورة الرايقة دي"

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من تعليقات الجمهور 
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من تعليقات الجمهور 

أحدث أعمال الفنان حسن الرداد

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان حسن الرداد هو مسلسل "محارب" والذي كان واحد من أبرز المسلسلات المنافسة في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024.


قصة مسلسل محارب


تدور قصة مسلسل محارب في إطار إجتماعي شيق حول "محارب" الشاب الذي يعول أسرته بالكامل ويضطر إلى الذهاب إلى القاهرة وترك الصعيد بعد وفاة والده للبحث عن عمل ويجرب العمل في العديد من المجالات، حتى يصطدم بوفاة والدته في حادث سيارة، وتدور باقي أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق.

 

أبطال مسلسل محارب


شارك في بطولة مسلسل محارب كوكبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حسن الرداد، أحمد زاهر، سلوى عثمان، ملك أحمد زاهر، نرمين الفقي، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، أحمد عنان، منة فضالي، ماجد المصري، نور محمود، كريم العمري، حسني شتا، محمود الليثي، عابد عنان، محمود البزاوي، محمود عمرو ياسين، وآخرين من النجوم المتميزين، ومسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

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البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل محارب 
محمد الشيخ

محمد الشيخ

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