نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. بهاء سلطان يتصدر تريند " جوجل " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان بهاء سلطان تريند محرك البحث جوجل، بسبب احتفاله بعيد ميلاده يوم 1 أكتوبر الجاري،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



نشأة بهاء سلطان

ولد بهاء سلطان في منطقة حدائق القبة في القاهرة، والتحق بالشعبة العلمية في مرحلة الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس من كلية التربية الموسيقية، وبعدها التقى بالفنان مصطفى كامل وأعجب بصوته، فعرفه على المنتج نصر محروس والذي اقتنع بموهبته الغنائية.

مشواره الفني

بدأت أولى إنطلاقات بهاء سلطان خلال ألبوم فري ميكس 1 بأغنية أحلف، وتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني لمجموعة من الفنانين على رأسهم خالد عجاج وحسن الأسمر وأمين سامي، وصدر أول ألبوماته بإسم يا اللي ماشي وقدمه عام 1999، وشارك في ألبوم فري ميكس 2 أو 2000 بأغنية بيننا.

تعددت نجاحات بهاء سلطان بعد ألبوم 3 دقايق، الذي أنتج عام 2001، وألبوم قوم اقف وأنت بتكلمني عام 2003، وحققت أغنية قوم أقف وانت بتكلمني نجاح مبهر بعد إطلاقها، وكان الفنان تامر حسني هو من كتب كلماتها ولحنها، وتم تصويرها في صورة فيديو كليب وشاركه فيه تامر حسني، أغنية "يا ترى"، "أهل الهوى"، "ابن آدم"،"قوم وأقف"، "اللي بيحصلي"، "خليتني أخاف"،تعالى ادلعك،وأنا غلطان،وغيرها من الأغاني.

عودة بهاء سلطان للغناء

شهدت سنة 2021 صلحا على الهواء بين المطرب ومنتجه نصر محروس بواسطة الفنانة إسعاد يونس، إذ في نقل مباشر على الهواء، وقع الصلح بشكل رسمي في 28 ديسمبر 2021، بعدما حلا ضيفين على برنامج “صاحبة السعادة” ليعلن نصر محروس التنازل عن كل شيء ضد بهاء سلطان.

تعالى أدلعك.. بداية الصلح

أول تعاون بين بهاء سلطان ونصر محروس بعد إتمام الصلح بينهما كان من خلال أغنية «تعالى أدلعك»، بالاشتراك مع الملحن عزيز الشافعي.

وكانت آخر أعمال الفنان أغنية مسلسل كوبرا، وهي من كلمات وألحان الموسيقار محمود طلعت.

