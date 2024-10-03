نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على تفاصيل مسلسل "مطعم الحبايب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل “مطعم الحبايب” الذي انتظره الكثيرين في الفترة الماضية، تريند محركات بحث جوجل، ودارت أحداث مسلسل مطعم الحبايب الحلقة الأولى حول الشيف أبو المجد بيومي فؤاد الذي تقيله القناة التي كان يعمل بها لأنه لم يعد يجاري متطلبات العصر، ويخفي عن ابنته وديدة هدى المفتي الأمر ويخبرها أنه الذي استقال.

ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مطعم الحبايب

وتعيش وديدة حياة الترف وتحت الأضواء باعتبارها إنفلونسر وناقدة طعام على مواقع التواصل الاجتماعي وتهتم كثيرا بكل ما هو مختلف حتى أنها أقامت خطوبتها على غرار الأفراح الشعبية وفي حفل الخطوبة تحرص على وجود كل ما هو يتعلق بالبيئة الشعبية منها عربية الكبدة والتي كان يقف بها صبحي أحمد مالك ويدخل في مشادة مع وديدة بعدما طلبت ساندويتشات منه والتقطت صورا معها هي وصديقاتها ثم تركن الطعام فشعر هو بالإهانة وقرر ترك الحفل، ولكنه يلتقي بالشيف أبو المجد ويذيقه طعامه ويعجب به ويطلب منه معرفة مكانه.

وتستعرض الحلقة جوانب من حياة صبحي الذي يعمل معلم تدبير منزلي في الصباح ثم يعمل بعربية الكبدة الخاص به في المساء ويخطط لافتتاح مطعمه الخاص وفي الوقت ذاته يخطط لزفافه على خطيبته رحاب وفي أحد الأيام يأتي الشيف أبو المجد إليه في مطعمه ويطلب منه العمل لديه في مطعم الحبايب الذي افتتحه مؤخرا في منزل جدته وديدة ولكن صبحي يرفض وأخبره عن طموحاته.

يشاء القدر أن تأخذ البلدية عربية الكبدة الخاصة بصبحي وفي الوقت ذاته يفقد صبحي المطعم الذي كان من المفترض أنه يفتتحه بسبب طمع صاحب المحل، فيجد صبحي نفسه عاجزا ولكنه يقرر الذهاب إلى أبو المجد الذي يستقبله ويخبره أنه سيبدأ العمل في المطعم بصبحي وحسن “حمزة العيلي”، واقترح صبحي بعض الشيفات المتخصصين في الطعام الشرقي وانضم إلى الفريق انتصار وإسلام إبراهيم، ووديدة التي تعمل في المطعم مضطرة لكي تحصل على مال من والدها تدفع به شرط جزائي كانت قد وقعته في مسابقة للطبخ فشلت بها فشلًا ذريعًا.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

ومسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.