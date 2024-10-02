دار الكتب تصدر ببليوجرافية ”البرلمان المصري في الصحافة المصرية والأجنبية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - أصدرت وزارة الثقافة من خلال دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ببليوجرافية بعنوان "البرلمان المصري في الصحافة المصرية والأجنبية"، والتى تم إعدادها بإشراف الدكتورة أماني رفعت، وصدرت عن مركز الخدمات الببليوجرافية بدار الكتب والوثائق.

تضم الببليوجرافية، قائمة الأخبار والمقالات حول البرلمان، احتفالات متنوعة، ملف الأحزاب السياسية داخل البرلمان، أزمات مختلفة، خطوات الإصلاح التشريعي، الأعضاء والعضوية.

كما تشمل الببليوجرافية مقتطفات من الصحافة حول الاقتصاد، الانتخابات البرلمانية،تاريخ البرلمان، الحصانة البرلمانية، الخطب، الدورات التشريعية، والرقابة البرلمانية في ملفات الصحة، العلاقات الخارجية، الفساد، القوانين والتشريعات.

كما توثق الببليوجرافية اللجان في مجلس الشعب، وإجراءات حل المجلس، ودور المرأة في البرلمان، والممارسات البرلمانية، ومناقشات الميزانية.