الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد تتصدر التريند بعد تعرضها لحادث سير.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير، صباح أمس الجمعة، أدى إلى تهشم جزء كبير من سيارتها.

وكشفت لمياء فهمي عبدالحميد، عن ذلك الأمر من خلال نشرها صورة لسيارتها المتهشمة بعد الحادث، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل".

منشور لمياء فهمي عبدالحميد

تطورات الحالة الصحية لـ لمياء فهمي

وطمأنت لمياء جمهورها على حالتها الصحية، بعد الحادث من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصيى على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت:" شكرًا لكل الناس اللي اطمأنت عليّ وعلى بنتي، الحمدلله قدر ولطف، وأكيد كان هيحصل حاجة أكبر من كده وربنا قدر اللي حصل، والله راضية الحمد لله مش عارفة أشكركم إزاي، وعلى سؤالكم وآسفة لعدم الرد على المكالمات غصب عني والله، بس بجد كتر ألف خيركم ربنا يخليكم ليا".