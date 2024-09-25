نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الـ9.. مسلسل "برغم القانون" يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة الـ 9 عبر منصة "واتش ات"، والتي كانت مليئة بالأحداث المثيرة والمشوقة.

أحداث الحلقة الـ 9 من "برغم القانون"

وجاءت أحداث الحلقة الـ 9، بمكالمة إيمان العاصي "ليلى" لـ محمد القس "أكرم" من هاتف صديقه محمد محود عبدالعزيز "محمود شرشر"، وقام بالتهرب منها وأغلق هاتفه، ومن ثم معرفة زوجة أكرم الأولى فرح يوسف "بريهان"، أن زوجها كان في بورسعيد اليوم الذي اختفى فيه وقال لها أنه كان بالمصنع، وانتهت أحداث الحلقة بحرق أكرم لمحل صديقه محمود شرشر.

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.