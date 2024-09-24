انت الأن تتابع خبر فنان مغربي يقيم حفلًا فنيًا ضخمًا بمناسبة طلاقه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار مغني الراب المغربي عثمان عاتيق الشهير فنّيا بلقب "مستر كرايزي"، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلانه عن إقامة حفل فنّي ضخم في مدينة طنجة احتفالا بطلاقه من زوجته، وذلك خلال شهر تشرين الاول المقبل .



ونشر الفنان عددا من التدوينات على صفحته في موقع "إنستغرام"، أعلن فيها خبر طلاقه للمرة الثانية، مشيرا إلى أنّه سيقيم عرضا موسيقيا بهذه المناسبة بمقابل مادي، حيث حدّد ثمن تذكرة الدخول بـ25 دولارا، موجها دعوة عامة للجمهور للحضور بكثافة ومشاركته احتفاله بطلاقه .