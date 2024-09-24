نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل أحمد سعد في شيكاغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد سعد خلال حسابه الشخصي علي إنستجرام، عن موعد أحدث حفلاته الغنائية، الذي من المقرر إقامتها فى الولايات المتحدة بولاية شيكاغو.

موعد حفل احمد سعد في شيكاغو

ونشر أحمد سعد بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “شيكاغو لا استطيع الإنتظار لرؤيتكم يوم ٢٧ سبتمبر فى مسرح باتيو احصل على التذاكر الأن”.

أسعار حفل أحمد سعد فى شيكاغو

ومن جانبه، طرحت الشركة المنظمة أسعار التذاكر، والتي انقسمت لـ 5 فئات وهي: الفئة الأولى بـ 58 دولارًا، والفئة الثانية بـ 75 دولارًا، والثالثة بـ 99 دولارًا، والرابعة بـ 129.99 دولار، بينما الفئة الخامسة والأخيرة بـ 181.99 دولار.

عودة أحمد سعد وعلياء بسيوني

سبق، كشف الفنان أحمد سعد، تفاصيل جديدة بشأن إعلانه عودته لزوجته علياء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الإثنين، على سؤال عمرو أديب، عن حقيقة الأمر، قائلا: «أي حد يتجوز فنان مراته ليها الجنة، وهنتجوز ونعمل فرح كبير، وهيكون معانا الأولاد، وهعزم ناس في الفرح، أولادي هيلبسو نفس الفستان بتاع أمهم وابني هيلبس نفس البلدة بتاعتي».

آخر أعمال أحمد سعد

وكان آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية بعنوان “الزين” بمشاركة الشاب خالد، الاغنيه من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

كلمات اغنية الزين

كانت فين العيون دي

وكان فين الجمال ده

كانت فين السهرة دي

وكان فين القمر ده

كانت فين الضحكة دي

وكان فين الدلع ده

ده انا بحب الحاجات دي

ده انا بموت في الكلام ده

ملي شوفتك هبلني الزين

يا عمري عينيك شابين

لوين داني عشقك وين

Ca vout dire ca y est

قلبي يبغيك انتي

وين ما تروحي اديني معاك

ننسى روحي وما ننساك

وانتي داويني بدواك

يا عمري حياتي

نهديهالك انتي

تعالى هنا مرة مرة

وانا معاك كل مرة

ده انت بس اللي في قلبي

والباقيين بره بره

قلبي ليك دقة دقة

ما تزقوش زقة زقة

ده انت بس اللي في عيني

والباقيين لا لا