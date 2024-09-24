"أكتر بلد علمتني الفرحة والصمود".. شيرين عبد الوهاب تتضامن مع لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - في ظل الأحداث المؤلمة التي تمر بها لبنان، عبّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حزنها العميق وتضامنها مع الشعب اللبناني من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وأكدت شيرين أن لبنان يُعتبر من البلدان التي زرعت فيها الفرح والصمود، متمنية أن يعين الله شعبه في هذه الظروف الصعبة.

شيرين تتضامن مع لبنان

في رسالة مؤثرة عبر "إنستجرام"، قالت شيرين: "أنا قلبي حزين على أكتر بلد علّمني يعني إيه الفرحة والصمود، لبنان مأذية لأنها من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم."

عبّرت بهذه الكلمات عن تأثرها بما يمر به لبنان، مما جعل جمهورها يشيد بموقفها الإنساني.

شائعات دخول شيرين المستشفى

في الأوقات الأخيرة، تداولت بعض المواقع أخبارًا حول دخول شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى لإجراء عملية، مما أثار قلق محبيها، إلا أن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة، خرج بتصريحات صحفية نفي هذه الأخبار تمامًا.

وأكد أن شيرين بخير وبصحة جيدة، مشيرًا إلى أن ما يُنشر حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.

شيرين تستعد لحفل غنائي في الكويت

من جهة أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 28 نوفمبر المقبل بعد فترة غياب. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا لشعبية شيرين الكبيرة وعودتها القوية إلى الساحة الفنية.

أغنية "عودتني الدنيا" وألبوم جديد

مؤخرًا، أطلقت شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها بعنوان "عودتني الدنيا" عبر قناتها الرسمية على "تليجرام"، الأغنية من ألحان تامر عاشور وكلمات أحمد المالكي وتوزيع النابلسي، وحققت تفاعلًا إيجابيًا بين الجمهور.

كما طرحت شيرين ستة أغانٍ من ألبومها الجديد الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، ومن بين هذه الأغاني: "قالك نسيني"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، "اللي يقابل حبيبي"، "مازال على البال"، و"هنحتفل".

تلك الأغاني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا وسرعان ما انتشرت عبر المنصات المختلفة.