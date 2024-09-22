نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... عمرو دياب يحيى حفلًا غنائيًا في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب السفر إلى الكويت بعد غدٍ الإثنين، لإحياء حفل غنائي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر على مسرح أرينا الكويت وبهذا الحفل يفتتح الهضبة عمرو دياب حفلات "موسم الكويت".



أبرز أغاني عمرو دياب

ويقدم دياب فاصلًا من أغانيه التى يعشقها جمهوره منه في كل مكان أبرزها "يانا يا لاء" و"لو اتساب" ادام مرايتها، برح الحوت، هى عاملة ايه دلوقتى، متخافيش، أنت الحظ، وغيرها من الأغاني.



آخر أعمال عمرو دياب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية تتحبي لعمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.



وجاءت كلمات الأغنية: الدلع يتشال له ناسه، والهنا بقى ليكى حصري، والجمال أنتى أساسه، حاصري قلبى وعينى حاصري، مش ها أبالغ ف المزايا، مش ها أعد وأقول ياعينى، شوفى نفسك ف المرايا، شوفي وإنتى حاتعذرينينن، تتحبى.. تتعشقي، أه حرام تتعبى أو تشقي، تتهني.. تتمني، تتطلُبى طلباتِك مني.



َوأغنية الطعامة لعمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.