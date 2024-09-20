انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تتعرض للإنتقاد بسبب إطلالتها الفاخرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، للإنتقاد على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تعمدها إستعراض إطلالتها الفاخرة والملابس الباهظة الأمر الذي استفز الجمهور .



وفي التفاصيل، حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وتألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الموف مع بنطلون بنفس اللون.



وقد حملت إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور توقيع دار الأزياء Zimmermann، فيما بلغ سعر التوب 2500 ريال سعودي أما البنطلون بلغ 3050 ريال مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.



وأنتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها .