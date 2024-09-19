نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم "هاني رمزي" فى دورته السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، الفنان النجم "هاني رمزي" مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرا لمشواره المسرحي .

تفاصيل مؤتمر المهرجان

ومن المقرر أن تعقد إدارة المهرجان مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن التفاصيل الكاملة للنسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودرام، وذلك فى الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجارى بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الهيئة العليا للمهرجان وعدد من النجوم المكرمين فى مقدمتهم الفنانة النجمة "نيللى" والفنان النجم "هاني رمزي".

وقد بدأ الفنان هاني رمزي رحلته الفنية من خلال الظهور المسرحي بتقديم الكثير من العروض، وبالتحديد فى بداياته مع الفنان محمد صبحي، والتى نجح من خلالها فى إظهار موهبته الفنية الكبيرة، وقد شارك فى عدد من العروض المسرحية الهامة التى حققت نجاحا كبيرا أبرزها "تخاريف، وجهة نظر، ولا فى الأحلام، عفروتو، كدة أوكيه".

تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر، وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.