نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيلم عنب" يطرق أبواب السينما السعودية قبل عرضه في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية اليوم لاستقبال فيلم "عنب"، وهو عمل كوميدي يضم مجموعة من النجوم المصريين المميزين.

يأتي عرض الفيلم في السعودية كخطوة تسبق طرحه في السينمات المصرية، ما يخلق حالة من الترقب بين الجمهور العربي.

أبطال العمل وضيوف الشرف

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، وتوني ماهر، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف المميزين، أبرزهم بيومي فؤاد، لطفي لبيب، سامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، ليضيفوا لمسة فكاهية خاصة إلى الأحداث.

العمل من قصة أمين جمال ومحمد محرز، فيما جاء التأليف المشترك بين يوسف سالم وأحمد سالم، أما الإخراج فهو من توقيع أحمد نور.

قصة مليئة بالمواقف غير المتوقعة

تدور أحداث فيلم "عنب" حول الشاب المليونير "حازم"، الذي يعيش حياة الترف واللهو. قبل يومين من زفافه، يذهب للاحتفال مع خطيبته وصديقه وخطيبة صديقه، ولكن المفاجأة الكبيرة تحدث في اليوم التالي.

يستيقظ "حازم" ليجد نفسه متزوجًا من خطيبته وخطيبة صديقه في آن واحد، وفوق ذلك يكتشف أنه قد تخلى عن ثروته لشخص غريب تمامًا، من هنا تبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، في إطار من الكوميديا والمواقف المضحكة.

الأعمال المصرية الأخرى في السينما السعودية

إلى جانب فيلم "عنب"، تشهد السينمات السعودية عرض عدد من الأعمال المصرية الأخرى، مثل فيلم "جوازة توكسيك" و"إكس مراتي"، مما يؤكد على تزايد حضور السينما المصرية في دور العرض بالمملكة، لتقديم تنوع فني يرضي مختلف أذواق الجمهور.