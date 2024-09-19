انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم تعلق على التفجيرات : الله يحمي لبنان من الأعداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن حزنها الشديد للانفجارات التي وقعت بـ لبنان، وأسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والمصابين.



ونشرت نانسي عجرم، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة إكس: "الحزن بقلبنا كبير والوجع عم بيزيد بس صلاة وحدة عند الكل، يا رب ترحم الشهداء وتشفي الجرحى وتصون وطنّا لبنان ضد الأعداء" .



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم، أغنية من نظرة، الذي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا.



أغنية من نظرة، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع طارق مدكور، وإخراج سمير سرياني .