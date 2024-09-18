انت الأن تتابع خبر صديقة بيسان إسماعيل تسرب أغنيتها الجديدة بالخطأ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت صانعة المحتوى السورية بيسان إسماعيل الترند، بعد ما تسربت أغنيتها الجديدة، عن طريق الخطأ من قبل صديقتها المؤثرة دعاء، مما أثار ردود فعل متباينة، حيث تساءل المتابعون عن كيفية وقوع هذا الأمر الذي أدى إلى انتشار مقطع الأغنية قبل موعد إطلاقها الرسمي.



وفي التفاصيل، شاركت بيسان صديقتها دعاء سماع النسخة غير النهائية من أغنيتها الجديدة في جلسة خاصة بين الصديقتين، إلا أن دعاء، قامت بتصوير مقطع للأغنية بحسن نية، دون أن تدرك ما سيجري لاحقًا، وبعدها بوقت قصير، ظهر المقطع على حسابها الرسمي على "سناب شات"، مما أدى إلى تداوله بسرعة هائلة عبر مختلف المنصات.



و ردًا على هذه الضجة، خرجت بيسان بفيديو توضيحي جمعها بدعاء عبر حسابها على السناب شات، حيث قدّمت تفسيرًا لما حدث، وأوضحت فيه أن التسريب لم يكن مقصودًا، وأن دعاء لم تكن مدركة لحجم الخطأ، حيث قالت: دعاء سمعت الأغنية مرات كثيرة، وكانت متحمسة لها، وعندما صوّرت المقطع، لم تفكر أنه سيؤدي إلى هذا التسريب.



وأضافت بيسان مدافعةً عن دعاء: أعرف نواياها وهي طيبة جدًا، في محاولةٍ منها لتهدئة الجمهور وإبراز أن الحادثة لم تكن سوى خطأ غير مقصود.



وفي محاولة لتدارك الموقف والسيطرة على التسريب، اضطرت بيسان إلى الإسراع في تصوير الأغنية بشكل رسمي وإخراجها للجمهور قبل الموعد المخطط له، رغبةً منها لتجنب فقدان زخم الأغنية وتقديمها بالشكل الأمثل.



وانقسم المتابعون بين متفهمين للحادثة ومؤيدين لبيسان ودعاء، وبين من اعتبر أن هذا التسريب ربما أضر بإطلاق الأغنية، إلا أن كلمات بيسان الداعمة لصديقتها خففت وطأة الموقف، مما جعل البعض يؤكد أن هذا النوع من الأخطاء يمكن أن يحدث حتى بين الأصدقاء المقربين .