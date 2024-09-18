انت الأن تتابع خبر الكينغ .. فيلم قصير عن مسيرة محمد منير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت حساب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على منصة "إنستغرام" مقطع فيديو قصير يروي قصة "الكينغ"، مرفقًا بمقدمة قالت فيها "نقدم لكم مسيرة الفنان الكبير محمد منير، بدءًا من بداياته المتواضعة وصولاً إلى تألقه كأحد أبرز نجوم الموسيقى في العالم العربي".



وأضاف حساب الشركة في التعليق المرفق بالفيديو "اكتشفوا تفاصيل رحلته الفنية، والشخصية التي نقشت اسم الكينج بحروف من ذهب في قلوبنا، من خلال أغانيه التي تعبّر عن الحب، الإنسانية، والوطن".



وروى أحمد أمين من خلال الفيديو كيف بدأ محمد منير رحلته على طريق الفن والغناء، ولقاءه بالملحن الكبير بليغ حمدي الذي لفتته موهبة "الكينغ"، فضلاً عن الشاعر عبد الرحيم منصور، والفنان أحمد منيب، اللذين ساهما في تقديمه للجمهور.



كما استعرض أحمد أمين عددًا من أغاني "الكينغ" التي لمست قلوب جمهوره، وكانت علامات فارقة في مسيرته الفنية الطويلة، ومنها: "الليلة يا سمرا"، "أمانة يا بحر" و"تكلمي"، إلى أن أصبح الفنان النوبي أحد نجوم الغناء في الساحة الفنية العربية، ووصل صوته إلى العالمية .