انت الأن تتابع خبر كشفت أنه قريبها .. فنانة لبنانية تشيد بنائب أنقذ مصابي البيجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشادت الفنانة اللبنانية نورهان بجهود نائب لبناني في إنقاذ مصابي عملية تفجير أجهزة "البيجر" اللاسلكية التي وقعت الثلاثاء، فيما كشفت عن صلة القرابة التي تجمعها به كونه إبن عمتها .



وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنائب الدكتور الياس جرادي من داخل إحدى المستشفيات، خلال مشاركته بعمليات جراحية للمصابين، وظهر جرادي وهو طبيب عيون بالثوب الأزرق، فيما وصف ناشطون خطواته لمعالجة الجرحى بالإنسانية والمُقدّرة جداً، مشيرين إلى انه عمل 8 ساعات متواصلة في غرفة العمليات لإنقاذ الجرحى.



وتعقيبا على الأمر قامت الفنانة نورهان بنشر صورة النائب جرادي عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، كاشفة انه قريبها، وعلقت على الصورة بالقول: "احسن وافضل انسان ودكتور كلو إنسانية. بشوف حالي بانسانيتك. البابا بيكون خالو ولا مرة قصر بحقنا ولا حق أي انسان بلبنان؟ " .