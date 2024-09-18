تعرف على آخر التطورات الصحية لـ صلاح عبدالله

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان صلاح عبد الله عن آخر التطورات الصحية، بعد سقوطه في المنزل، خلال الأيام الماضية، إذ أشار إلى أنه لديه أزمة في الاتزان، وهي من تسببت في سقوطه في المنزل، ولكنه حرص على أن يطمئن كل جمهوره على حالته الصحية بعد هذه الأزمة.

منشور صلاح عبد الله

ورد عبد الله على أحد متابعيه، الذي مازحه بعد سقوطه داخل المنزل، إذ قال له في تعليقًا عبر حسابه الشخصي بـ فيسبوك: واللهِ كان هدر محترم وصاصا عنده مشكلة في الاتزان والتعامل الأرضي، بس ربنا ستر.

آخر أعمال صلاح عبدالله

والجدير بالذكر أن آخر أعمال صلاح عبدالله مسلسل العتاولة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكان بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، وآخرون من النجوم.

