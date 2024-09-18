اليوم.. الشاب خالد ضيف "بيت السعد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج "بيت السعد" اليوم الأربعاء، الفنان الجزائري شاب خالد، وذلك مع تقديم النجمان عمرو سعد وأحمد سعد، ومن المقرر عرضة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ثم ستُعاد الحلقة يوم السبت المقبل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً.

نشرت الصفحة الرسمية للشاب خالد على إنستجرام برومو اللقاء، حيث يتحدث "ملك الراي" عن رحلته نحو العالمية والنجومية، بالإضافة إلى تجربته في الغناء باللغة العربية بعد وصوله إلى فرنسا.

أحدث أعمال أحمد سعد والشاب خالد

يُذكر أن الشاب خالد اجتمع مؤخرًا مع أحمد سعد في دويتو جديد بعنوان الزين، جمع بينهما لأول مرة، وتم طرح الأغنية بالأسبوع الماضي على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، ألحان أحمد سعد، توزيع إيهاب كلوبيكس، ومكس أمير محروس.

كلمات أغنية زين

وتقول كلمات الأغنية: "كانت فين العيون دي وكان فين الجمال ده كانت فين السهرة دي وكان فين القمر ده كانت فين الضحكة دي وكان فين الدلع ده؟ أنا بحب الحاجات دي ده أنا بموت في الكلام ده في شوفتك هبلني الزين يا عمري عينيك شابين وین اداني عشقك وين Ca veut dire ca y est قلبي يبغيك أنتي وين تروحي اديني معاك ننسى روحي وما ننساك وأنتي داويني بدواك يا عمري حياتي نهديها لك أنتي تعالي هنا مرة مرة وأنا معاك كل مرة ده أنت بس اللي في قلبي والباقيين بره بره قلبي ليك دقة دقة ما تزقوش زقة زقة ده أنت بس اللي في عيني والباقين لا لا في شوفتك هبلني الزين يا عمري عينيك شابين وین اداني عشقك وين Ca veut dire ca y est قلبي يبغيك انتي وين تروحي اديني معاك ننسى روحي وما ننساك وانتي داويني بدواك يا عمري حياتي نهديها لك أنتي".