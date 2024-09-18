نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة "قيس وليلى" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان محمد رحيم عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "قيس وليلى"، حيث شارك "محمد" جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" قيس وليلى مع لايف ستايلز ستوديوز ان شاء الله يا جماعة إخراج المخرجة اللبنانية المبدعة رودينا حاتوم".



تعليقات الجمهور على منشور محمد رحيم

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، عالمي، ان شاء الله تريند، صوتك مبدع تستاهل كل خير".



آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رحيم أغنية بنت اللذينة، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية بنت اللذينة

يانهار ابيض على لون عينك اسود على مزرق

كل ما بحفظ لونها بيرجع يصفى كمان ويرق

وياللي شفايفك نار

طعم الشوق جبار

سهرتي المدينه يابنت اللذينه ولون شوارعها فرق

خدني السحر لبحر مشاعرك يامزز على محلو

كل الهوا مايطير شعرك قلبي يطير في الجو

وياللي شفايفك نار