نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جو أشقر يودع فصل الصيف بإطلالة جديدة على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك النجم جو أشقر متابعيه على إنستجرام صورة مميزة تودع فصل الصيف، حيث ظهر بإطلالة مختلفة تمامًا تعكس روح التغيير والتجديد. في الصورة، اعتمد جو أسلوبًا عصريًا يبرز أناقته، مما أثار إعجاب جمهوره الذي عبر عن شغفه بتلك الإطلالة الجديدة.



أبرز التعليقات التي حصل عليها جو الأشقر على إطلالته الجديدة:

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات تغيير رائع! الإطلالة تناسبك جدًا!"، أحببت أسلوبك الجديد، دائمًا مميز، فصل الصيف كان جميلًا، لكن هذه الإطلالة تأخذك إلى مستوى آخر، جذاب كما العادة، استمر في التألق، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال جو أشقر

والجدير بالذكر آخر أعمال جو أشقر أغنية بيروت اشتقتلا، والذي حازت على إعجاب الجمهور.

كلمات اغنية بيروت اشتقتلا



يلا يلا قولوا يلا

ع بيروت اللي اشتقتلّا

يلا يلا قولوا يلا

ع بيروت اللي اشتقتلّا

مشتاق له مشتاق

ع نار الاشواق

مشتاق لسهراتا

لشبابها وبناتها

يلا يلا قولوا يلا

ع بيروت اللي اشتقتلّا

يلا يلا قولوا يلا

ع بيروت اللي اشتقتلّا

يلا يلا قولوا يلا

ع بيروت اللي اشتقتلّا

بدنا نفرح بدنا العيد

وبيروت تغني معنا

نحلم بلبنان جديد

نغني ونقول رجعنا رجعنا

بدنا نفرح بدنا العيد

وبيروت تغني معنا

ونحلم بلبنان جديد

نغني ونقول رجعنا

مشتاق له مشتاق

ع نار الاشواق

مشتاق لسهراتا

لشبابها وبناتها

يلا يلا قولوا يلا

ع بيروت اللي اشتقتلّا

يلا يلا قولوا يلا

ع بيروت اللي اشتقتلّا

يلا يلا قولوا يلا

ع بيروت اللي اشتقتلّا

مشتاق له مشتاق

ع نار الاشواق

مشتاق لسهراتا

لشبابها وبناتها

يلا يلا قولوا يلا

ع بيروت اللي اشتقتلّا