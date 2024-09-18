خاص| أحمد سعد الدين عن "الملحد": إحنا مش عايشين في عصر حجري نتفرج علي الفيلم ونحكم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الناقد الفني أحمد سعد الدين عن رأيه في فيلم "الملحد" للمؤلف إبراهيم عيسى، موضحًا موقفه من عرض الفيلم في السينمات، سواء كان مؤيدًا أم معارضًا.

وقال أحمد سعد الدين في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "أنا أرفض فكرة المنع، فنحن لا نعيش في عصر حجري، أفضّل أن يتم عرض الفيلم ليشاهده الناس أولًا، ثم نحكم عليه فيما إذا كان مناسبًا أم لا، لا يمكننا إصدار حكم مسبق دون مشاهدته، قد يقدم الفيلم حلولًا، ولكن للأسف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر على هذا المجال، وهذا أمر خاطئ".

وتابع أحمد سعد الدين: “الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي يعارض فكرة الإلحاد، لكن السؤال هو: كيف يمكنهم الحكم على الفكرة دون مشاهدة الفيلم؟ هناك ملحدين في النهاية اعتنقوا الإسلام، ولكن الجمهور يعارض الفيلم بشكل أكبر بسبب موقفهم من إبراهيم عيسى، من المهم أن نشاهد الفيلم أولًا قبل إصدار أي حكم عليه، سواء كان جيدًا أم سيئًا".

أحداث فيلم الملحد

تدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي اجتماعي، حيث يتناول العمل قضية الإلحاد والتطرف الديني، مسلطًا الضوء على ظاهرة الإلحاد التي بدأت تنتشر بين بعض الشباب في المجتمع، وتأثير هذا الانتشار على المحيط الاجتماعي والأسري.

يعرض الفيلم كيف أن هذه الأفكار قد تؤدي إلى تصاعد التوترات داخل المجتمع، وتأثيرها العميق على العلاقات بين الأجيال.

أبطال فيلم الملحد

ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.