الرئيس الألماني يكرم المؤلف الموسيقي المصري باسم درويش بحضور الرئيس السيسي

القاهرة - محمد ابراهيم - حصد الفنان والمؤلف الموسيقي المصري باسم درويش تكريمًا رئاسيًا خاصًا من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تزامنًا مع زيارته الرسمية لمصر.

تكريم باسم درويش



واختارت الرئاسة الألمانية باسم درويش ليكون عضوا رسميا في الوفد الرئاسي المرافق لفخامة الرئيس الاتحادي الألماني خلال زيارة للقاهرة ولقائه بالرئيس السيسي في قصر الاتحادية، في زيارة وصفت بالتاريخية حيث تعتبر أول زيارة رسمية لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عامًا.



وحرص الرئيس الألماني على تكريم باسم درويش أمام الإعلام الألماني والمصري وتقديمه بنفسه خلال خطابه الرسمي في السفارة الألمانية بالقاهرة كما قام بتعريفه رسميا للرئيس السيسي خلال لقائهما الرسمي في قصر الاتحادية.



وجاء اختيار الرئاسة الألمانية لباسم درويش تقديرا لمشواره الموسيقي الطويل والحافل بالإنجازات الفنية والممتد على مدار ربع قرن، ولما يمثله من تجسيد للتآلف الثقافي بين مصر وألمانيا، وحفر اسمه بالتاريخ الفني الألماني بكونه أول فنان مصري وعربي وألماني يتوج بجائزة "جيرمان جاز أوورد" العالمية، أفخم الجوائز الموسيقية في العالم لموسيقى الجاز مع فرقته الألمانية العالمية كايرو ستيبس.



ورافق الرئيس الألماني خلال زيارته الرسمية لمصر ثلاثة فنانين فقط رافقوه بالطائرة الرئاسية من برلين للقاهرة، منهم مغنية الميتزو سوبرانو فاطمة سعيد ومغني البوب العالمي عادل الطويل، بجانب باسم درويش، وحرص الرئيس على مشاركتهم الحوار عدة مرات حول مستقبل العلاقات بين مصر وألمانيا من وجهة النظر الثقافية والفنية.



ورافق باسم درويش الرئيس الألماني طوال جولته الرئاسية في القاهرة، بداية من لقاء فخامة الرئيس المصري السيسي في قصر الاتحادية، وجولة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي السريع الجديد، كما شهد الوفد الرئاسي افتتاح الجامعة الألمانية الدولية وعدة مشاريع تنموية كبرى، وزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، ختاما بحفل السفارة الألمانية بالقاهرة.



واختتم باسم درويش جولته مع الوفد الرئاسي الألماني بإحيائه حفل موسيقي خاص في السفارة الألمانية مع فرقته كايرو ستيبس بحضور الرئيس وعدد من الوزراء المصريين والسفير الألماني.

تصريحات باسم درويش



وعبر باسم درويش عن فخره بهذا التكريم قائلًا: "إشادة الرئيس الألماني بي أمام الرئيس المصري والوزراء والإعلام كانت من أهم اللحظات في حياتي وأكبر تكريم حظيت به في مسيرتي، وشعرت بالفخر عند لقائي بالرئيس السيسي الذي أعرب لي عن فخره بما أقدمه ودعاني لمواصلة الإبداع في مصر وتقديمه الدعم الكامل للمبدعين خارج مصر".

كما أضاف باسم، اختياري للإنضمام للوفد الرئاسي الألماني اعتبره تتويجا لمسيرتي الفنية ونقطة تحول في حياتي تعوضني عن كل الصعوبات التي واجهتها، وشعرت بفخر لا يوصف بتمثيلي مصر وألمانيا في حدث تاريخي.