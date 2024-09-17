بنحب المصرية.. إشادات واسعة لأغنية أميرة سليم الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حصدت أغنية السوبرانو العالمية أميرة سليم "بنحب المصرية" مشاهدات عالية وإشادات واسعة بعد طرحها على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جاءت الأغنية بالتعاون مع إسكندر القطاري كموسيقار وملحن، والشاعرة التونسية رفقة بن علي، بالإضافة إلى الموزع يوسف علاء الدين ومهندس الصوت شريف عبد المجيد.

تحويل كلمات الأغنية إلى اللهجة المصرية

في تصريحاتها، أوضحت أميرة سليم أن الأغنية جاءت تكريما للمرأة المصرية، وأشارت إلى أن كلمات الأغنية التي كتبتها الشاعرة التونسية رفقة بن علي تم تحويلها إلى اللهجة المصرية بناءً على طلب سليم. وأكدت أن هذا التحول كان ضروريًا لتعكس الكلمات الروح المصرية.

مفاجأة للجمهور ومغزى الرسالة

أميرة سليم أضافت أن الجمهور تفاجأ بأن هذه هي أول أغنية باللهجة المصرية العامية من مغنية أوبرا، مشيرة إلى أن الأغنية تحمل رسالتين. الرسالة الأولى اجتماعية، حيث تقدم تحية للمرأة المصرية، والرسالة الثانية فنية، تؤكد أن مغني الأوبرا يمكنه التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

كلمات الأغنية تحتفي بالقوة والجمال

جاءت كلمات أغنية "بنحب المصرية" مليئة بالتقدير للمرأة المصرية: "بنحب المصرية الحلوة ديا.. بتشقى وتتعب م الفجرية.. بنحب المصرية عيون بهية.. بترسم حياتها وهي صبية.. بنحب المصرية القوية، حبت وجابت أحلى ذرية.. بنحب المصرية الخيالية.. سافرت لبعيد شافت الحرية".