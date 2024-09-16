نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. سبب إلقاء القبض على ليلى نظمى صاحبة العتبة جزاز وأماه نعيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم السبت 16 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة ليلى نظمي، صاحبة اغنيه "العتبة جزاز" واغنيه "أماه نعيمة"، وهي واحدة من أهم فناني ورواد الفن الشعبي في مصر؛ لما قدمته قدمته من لون غنائي مختلف، لحن لها كبار الملحنين مثل بليغ حمدى ومحمود الشريف وفريد الأطرش ومنير مراد وتغنت بأشعار عبدالوهاب، وقدمت عدد قليل من الأفلام السينمائية، وأعتزلت الفن بعد ارتداء الحجاب، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب القاء القبض علي ليلى نظمى..

سبب القاء القبض علي ليلى نظمى

ألقت الشرطة المصرية القبض على ليلى نظمي عام 2006، لتهربها من تنفيذ أحكام بالحبس بلغ إجمالها 14 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 45 ألف جنيه، وذلك في قضايا مخالفات إقامة مبان خاصة بها، وتم الافراج عنها بعد ذلك.

حياة ليلى نظمي

وُلدت المطربة الشعبية ليلى مرسي محمود نظمي، 16 سبتمبر عام 1945 بحى الأزاريطة بالإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية، وعلى دكتوراة في الأغنية الشعبية من إنجلترا في تاريخ، وتطور الأدب الشعبي، وتخصصت في الأغاني الشعبية، والفولكلوري، تزوجت ليلي نظمي من طبيب أمراض نساء وتوليد، ولديها ابنين هما هبة وكريم، رحلت ليلى نظمي، عام 2020 عن عمر يناهز 75 عامًا، تاركة مجموعة من الأغاني المرتبطة بالأفراح، ارتدت الحجاب، أشارت إلى أن الفضل في هذا يرجع إلى الداعية الإسلامي عمرو خالد، لأنه كان صديق والدها.

أبرز أعمال ليلى نظمى

قدمت ليلى نظمى ما يقارب الـ60 ألبوم طوال مسيرتها الفنية، وتميزت بعدد من الأغانى ومنها «ماخدش العجوز انا، ادلع يا رشيدى، من الثانوية للكلية، يا عروستنا، أماه نعيمة، العتبة جزاز، حماتى يا نينه، ساعة المغارب، ادلع يا عريس، ماشربش الشاى»، طرحت أغنياتها الوطنية فى فترة حرب أكتوبر 1973 وقدمت خلالها «ياللى فى الجـيش» و«يا شـاويش» و«غالى يا وطن» و«طيارة فوق»، كما قدمت للمسرح مسرحية «جحا وبنورة»، والمسلسل الإذاعى «سكر وعليوة»، كما شاركت فى الدراما التليفزيونية بمسلسلات «الحب على الطريقة الفلكورية» عام 1971 مع رأفت فهيم و«أغراب» مع محمود المليجى عام 1976.

اخر ظهور لـ ليلى نظمي

كان أول أجر تحصل عليه فى حفل ووصل فى آخر حفلاتها إلى 15 ألف جنيه، حققت مبيعات أسطوانات أغانى ليلى نظمى نجاحا كبيرا، آخر ظهور لها عام 2017 فى حفل زفاف المطربة المغربية جنات.