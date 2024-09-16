رئيس التنمية الثقافية يشهد احتفال الصندوق بالمولد النبوي في مراكز الابداع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - شهد المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء أمس الأحد، احتفال مراكز الابداع الفني بصندوق التنمية بذكرى المولد النبوي الشريف .

حيث أقيمت أمسية بقبة الغوري بشارع الأزهر تحت إشراف الفنان د. عامر التوني مدير المركز، للمنشد الشاب محمود هلال، خريج الدفعات الأولى لمدرسة الانشاد الديني والفائز المصري بجائزة مسابقة منشد الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

كما حضر رئيس التنمية الثقافية، الحفل الفني الذي قدمته فرقة (قصر الغوري للتراث) ببيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز تحت إشراف الاستاذ الدكتور علاء فتحي - مدير بيت الغناء، حيث قدم أعضاء الفرقة مجموعة متميزة من الأناشيد والابتهالات الصوفية من تجليات الشيخ عبدالله صلاح القوصي .

وفي بيت السحيمي بشارع المعز، نظم بيت السحيمي تحت إدارة الفنان الدكتور بلال الشيخ بالتعاون مع مركز طلعت حرب الثقافي برئاسة الدكتورة غادة المسلمي، أمسية خاصة بالمأثورات والأمثال الشعبية شارك فيها المشرف على صندوق التنمية، وقدمها الشاعر الكبير أحمد سويلم، الدكتورة عزة عزت، الدكتورة أماني الجندي - الخبيرة في الأدب الشعبي، وأدارتها الكاتبة الصحفية منال نور الدين، تناولت الندوة الأمثال الشعبية في حياتنا المعاصرة، وأعقبها حفل فني قدمته فرقة النيل للآلات الشعبية.

وفي نهاية الجولة، أثنى " السطوحي" على الجهد الذي بذله العاملون بمراكز الابداع وإدارات صندوق التنمية الثقافية لإنجاح احتفالية المولد النبوي الشريف بالمراكز المتنوعة.