نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم: " لست أم صارمة مع ابني.. وأرفض تكرار دوري في عمل فني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هيدي كرم، عن بالغ سعادتها بنجاح دورها في مسلسل الوصفة السحرية، موضحة أنها لا تحب أن تكرر نفسها في أي عمل فني والدور بعيد عن شخصيتها فهي تقدم سيدة مضطهدة ولا توجد ثقة في نفسها وطيبة لدرجة السذاجة.



وتابعت هيدي كرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة أنها تعتذر عن بعض الأعمال بسبب تكرارها وترفص أن تقدم نفس الدور في عملين متتاليين وعلى سبيل المثال دور شر وفي نفس السنة عرض عليها دور شر فترفض على الفور.



وأشارت "كرم"، إلى أنها لم تكن أم صارمة للغاية مع ابنها ولكن تعطي كل شيء حقه مثل مذاكرة الواجبات واللعب، ولكن تأخذ قرارات كثيرة في حياته مثل توقفه عن الدراسة لكي يهتم بلعب كرة القدم لأنها هواية مفضلة لديه ويحبها للغاية.



واختتمت هيدي كرم حديثها قائلة: "في قرارات مش أي أم تقدر تاخدها لما كان عاوز يسيب آخر سنة في دراسته ويهتم بـ كرة القدم لأن الدراسة مش هتروح في حتة وممكن يرجع يكمل تاني وهو طلب مني ده وقالي محتاج ألعب كورة ومش عاوز اكمل السنة دي علشان مش عاوز تشتيت وأتقيم نفسيًا كـ لعيب كورة ومكنتش أم صارمة بالمعتاد.

موعد برنامج “تفاصيل”

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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