نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي اسم مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ياسمين صبري منذ فترة على بطولة مسلسل جديد، المكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025.

إسم مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025

وجاء اسم مسلسل ياسمين صبري بعنوان الأميرة كـ إسم مبدئي، ولكن تم تغيير اسم المسلسل إلى ضل حيطة ليكون الاسم النهائي للعمل.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة لـ ياسمين صبرى

يتكون مسلسل ضل حيطة من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

ياسمين صبري تعتذر عن السلايف

ومن ناحية أخرى، اعتذرت ياسمين صبري مؤخرًا عن فيلم السلايف، الذي كان من المقرر أن يجمعها لأول مرة بـ هنا الزاهد في بطولة مشتركة ومن إخراج معتز التوني، والعمل مأخوذ عن فورمات أجنبي لفيلم تركي بعنوان حرب السلفات، عُرض في 2020 وحقق نجاحًا ملحوظًا وقته.

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل رحيل، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ظهرت ياسمين خلاله بشخصية مهندسة تمر حياتها بالعديد من الأزمات، العمل مكون من 15 حلقة، عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، محمد مهران، مي القاضي، لبنى ونس، وحازم سمير، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج محمد عبدالسلام.

كما شاركت في فيلم أبو نسب مع محمد إمام وماجد الكدواني، وعُرض في ديسمبر الماضي، ضمن موسم أفلام رأس السنة، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، تقدم خلاله ياسمين شخصية لايف كوتش، تعيش قصة حب مع محمد إمام تنتهي بالزواج، فيما يمر الثنائي بالعديد من الأزمات بسبب تاريخ والد ياسمين الإجرامي والذي يقدم دوره ماجد الكدواني ضمن العمل، وايضا فيلم البعبع مع أمير كرارة، والفيلم من نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، وضم باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.