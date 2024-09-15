نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تكشف تفاصيل علاقتها بـ ويجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الآونة الأخيرة، تصدرت أخبار بوجود علاقة عاطفية بينهما الفنانة أسماء جلال بمطرب الراب ويجز، بعد ظهورهم بشكل دائم معًا، وكشفت أسماء، حقيقة علاقتهما بعد انتشار تلك الشائعات، ولم يعلق أي منهما عليها طوال الفترة الماضية.

وصرحت أسماء جلال عن علاقتها بـ ويجز مؤكدة إن ما يجمعهما هو صداقة قوية، نافية وجود أي ارتباط عاطفي كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة “إحنا صحاب أوي، وبينا ديو غنائي جديد قريبًا".

فيلم هيبتا 2

وتعاقدت مؤخرًا أسماء جلال عن فيلم “هيبتا 2” إلى فئة الأعمال الدرامية الرومانسية الذي تدور أحداثه في إطار شيق حول العلاقات العاطفية وما يطرأ عليها من مشاكل وتقلبات يكون لها تأثير على حياة الشباب، ويناقش عدة أمور هامة تخص طبيعة العلاقات.



صناع وأبطال فيلم هيبتا 2ـ المناظرة الأخيرة



يشارك في بطولة فيلم هيبتا 2ـ المناظرة الأخيرة نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منة شلبي، أسماء جلال، سلمى أبو ضيف، كريم فهمي، مايان السيد، كريم قاسم، حسن مالك، وآخرين من النجوم المميزين، والفيلم من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، والإخراج لـ هادي الباجوري.