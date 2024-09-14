نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال سلامة وشريف سلامة في جنازة ناهد رشدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا مساء أمس، الفنانة القديرة ناهد رشدي عن عمر يناهز 68 عام بعد صراع كبير مع المرض، وبعد مسيرة فنية مليئة بالنجاحات.

ويشهد مسجد عبد الرحمن الكواكبي في منطقة العجوزة حاليًا مراسم تشييع جثمان الفنانة الراحلة ناهد رشدي، وسط حضور لفيف من محبيها وأصدقائها وأفراد عائلتها.

وحرصت الفنانة منال سلامة والفنان شريف سلامة على حضور جنازة الراحلة ناهد رشدي، لتقديم العزاء ومساندة أهل الراحلة.

كما حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور الجنازة أبرزهم محمد رياض ورشوان توفيق.

وأعلنت نجلتها دينا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر الوفاة منذ دقائق قائلة:"لله ما اخذ ولله ما اعطي انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

آخر أعمال الفنانة الراحلة ناهد رشدي

شاركت الفنانة ناهد رشدي في مسلسل "الصندوق" والذي تم عرضه في موسم دراما شهر رمضان للعام الماضي 2023، وقدمت خلال العمل دور "سوسن" وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار غامض وملئ بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل الصندوق

شارك في مسلسل الصندوق كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد داش، هدى المفتي، سماح أنور، ناهد رشدي، ريهام عبد الغفور، كريم قاسم سرور، وآخرين من النجوم المميزين والشباب، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج للمخرج مروان عبد المنعم.