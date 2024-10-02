رئيس الأركان الإيراني: سنضرب البنية التحتية لإسرائيل حال هاجمت بلادنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 07:30 صباحاً - وعد رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري، اليوم الأربعاء، بضرب البنية التحتية في جميع أنحاء إسرائيل إذا تعرضت الأراضي الإيرانية لأي هجوم، وذلك بعد أن أطلقت طهران نحو 200 صاروخ على إسرائيل.

وقال اللواء محمد باقري على التلفزيون الرسمي: "سيتم تكرار القصف بوتيرة أكبر، وسيتم استهداف جميع البنية التحتية للنظام".

وأضاف أن طهران نفذت ضربات على قاعدتين جويتين إسرائيليتين ومقر جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وتابع: "هاجمنا الليلة الماضية مقر الموساد وقاعدتي نيفاتيم وحتسريم الجويتين، بالإضافة إلى رادارات لأنظمة مضادة للصواريخ وتجمعات للدبابات الإسرائيلية".

ووفقًا للحرس الثوري الإيراني فإن تلك الضربة، جاءت ثأرًا لاغتيال حسن نصر الله وإسماعيل هنية والقيادي بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

وهدد الحرس الثوري الإيراني بأن إسرائيل ستواجه موجة عنيفة من الهجمات، حال ردت على الضربة الصاروخية الإيرانية.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الصاروخي الضخم الذي شنته إيران على بلاده بأنه "خطأ كبير" وقال إن طهران ستدفع ثمنه.